PAGELLE FIORENTINA: PELLEGRINO INESISTENTE, GNONTO IMPRESENTABILE, SI SALVA JIMENEZ

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Brianteo per la gara contro il Monza

De Gea 6 Non ha colpe sui 3 gol subiti, incerto su qualche uscita, nessuna parata

Jimenez 6 Probabilmente il migliore della Fiorentina, o meglio, tra i meno peggio. Corre, lotta, si inserisce, crossa, cerca di creare occasioni con velocità e astuzia

Dragusin 5,5 Singolarmente non gioca una partita ricca di errori, affonda con tutta la squadra, nei duelli cerca di reggere botta

Viery 6 Gioca appena 25 minuti perchè esce per infortunio. Nel suo spezzone di gara gioca una partita ordinata, attenta, non si fa sorprendere

Ranieri 6 Entra a freddo dopo l'infortunio di Viery, il suo approccio è buono con diversi interventi coraggiosi e decisi. Cerca di proporsi anche in fase di impostazione

Joao Mario 5 Varela lo umilia sul gol di tacco, cerca di giocare molto sul fatto che gioca con il piede invertito e dunque in fase di impostazione, con alterna fortuna

Oulai 5,5 Rovina il suo grande primo tempo con il fallo di mano che porta al rigore del Monza. Nel secondo tempo affonda con la squadra. Prestazione comunque, episodi a parte, che mostra diverse delle sue qualità

Ndour 5 Inutile in fase di impostazione, cerca di dare una mano in fase di interdizione ma resta un mistero come possa essere un inamovibile per Vanoli

Pedro Goncalves 5 Spento, troppo lento con la palla tra i piedi, ma c'è anche da dire che intorno a lui non funziona nulla

Mastantuono 5 Nel primo tempo sbaglia tutto, cerca di dialogare sulla fascia con Jimenez ma non funziona. Nel secondo tempo si procura anche un rigore che l'arbitro decide di non fischiare,

Gnonto 4,5 Non ha mai saltato l'uomo, non ha mai provato ad accelerare, passava la palla all'indietro e quando provava a mettere la palla in mezzo o colpiva gli avversari o sbagliava completamente

Pellegrino 4,5 Non tiene un pallone, non fa uno scambio, non calcia in porta, non fa nessun movimento che possa aiutare la manovra o la squadra

Njie 5,5 Vanoli lo tiene clamorosamente fuori per una botta che dimostra di non subire, cerca di predicare nel deserto

Beto 6 Ci prova come può, prende un palo di testa

Valdepenas 6 Schierato ala sinistra, cerca di far quel che può