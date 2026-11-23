Ryanair sfotte: "La tua ex è più in crisi della Fiorentina". I Viola rispondono: "Non fate tardi pure stavolta"

Botta e risposta social tra Fiorentina e Ryanair Italia

Siparietto social tra la Fiorentina e Ryanair Italia. Tutto è nato da un post pubblicato dalla compagnia aerea su X, con una frecciata rivolta al club viola: "La tua ex senza di te è più in crisi della Fiorentina". L'ennesima battuta ironica che non è passata inosservata e alla quale il club gigliato ha deciso di rispondere direttamente.

La replica della Fiorentina è arrivata attraverso il proprio profilo ufficiale, con un riferimento alla partita di questa sera contro il Monza: "Stasera giochiamo alle 20.45 a Monza. Non fate tardi pure stavolta". Una risposta pungente, che ha ribaltato la provocazione prendendo di mira la puntualità della compagnia aerea.