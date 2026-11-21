L'Avvertimento "Vanoli non mi entusiasma. A Monza solo per vincere. Sul mercato prenderei Acerbi"

Pino Vitale analizza il momento della Fiorentina: critiche al lavoro di Vanoli, fiducia nelle prossime cinque gare e indicazioni precise anche sul mercato

Il momento della Fiorentina continua a far discutere e tra le voci che hanno analizzato la situazione viola c'è anche quella di Pino Vitale. L'esperto direttore sportivo, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha espresso alcune perplessità sul lavoro svolto finora da Paolo Vanoli, senza però rinunciare a un certo ottimismo in vista dei prossimi impegni.

“Il lavoro di Vanoli non mi sta facendo impazzire, penso che possa dare molto di più a questa Fiorentina. Personalmente, però, voglio rimanere positivo: le prossime cinque partite sono alla portata della Viola, giocando come contro la Juventus e col 4-2-3-1 c'è la possibilità di far bene”.

Il discorso si è poi spostato sulla prossima trasferta di Monza, appuntamento nel quale, secondo Vitale, non ci sarà spazio per ulteriori passi falsi. L'obiettivo dovrà essere esclusivamente quello di conquistare i tre punti, evitando prestazioni deludenti come quella offerta contro il Genoa.

“A Monza non devi andare per giocare, ma per vincere: prestazioni come quella col Genoa non sono più ammissibili. Se l'obiettivo è la vittoria, almeno tre tra Mastantuono, Atta, Gonçalves e Njie devono giocare”.

Infine, Vitale ha affrontato anche il tema del mercato, individuando due priorità per rinforzare la rosa viola. La prima riguarda il reparto arretrato, dove servirebbe un elemento di comprovata esperienza. La seconda è rappresentata dalla cabina di regia, ruolo nel quale, secondo l'ex dirigente, mancano ancora certezze.

“Mercato? Io prenderei un difensore d'esperienza come Acerbi e un regista, ruolo che secondo me né Oulai né Fagioli sentono completamente proprio”.