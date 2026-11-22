Probabile formazione Fiorentina: Vanoli sceglie ancora il 4-2-3-1. Oulaï e Gonçalves dal 1’

I probabili 11 che scenderanno in campo all’U-Power Stadium contro il Monza

Sosta finita, riparte il campionato. Fiorentina che arriva alla partita sulle ali dell’entusiasmo, nonostante l’amarezza per il 2-2 del Franchi contro la Juventus di Spalletti al termine di una buona prestazione che ha sicuramente iniettato fiducia nei giovani calciatori gigliati. La viola attualmente ha nove punti in classifica e tanta voglia di risalire. Domani, lunedì 22 novembre, alle ore 20:45, all’U-Power Stadium, la Fiorentina è ospite del Monza. Vanoli sta studiando le possibili mosse per allungare la striscia positiva. Tra conferme e ballottaggi, ecco le probabili scelte del tecnico gigliato.

Vanoli schiera il 4-2-3-1

La Fiorentina probabilmente scenderà sul terreno di gioco con un 4-2-3-1. Tra i pali il capitano, De Gea, a destra dal 1' ancora una volta Jimenez, sulla corsia opposta potrebbe rivedersi ancora Joao Mario, anche se resiste il ballottaggio con Valdepenas, unico terzino sinistro di ruolo a disposizione (procede il percorso di recupero di Parisi). Ancora assente Pongracic, che tornerà probabilmente per la prossima sfida. Al centro confermato Dragusin, al suo fianco ballottaggio aperto tra Ranieri e Viery.

In mezzo al campo, in mediana, Oulaï, tornato con il morale alto per il gol segnato con la Costa d’Avorio sembra essere in vantaggio su Fagioli, apparso non al meglio anche in nazionale. Ndour dovrebbe aver recuperato e potrebbe partire dal 1’ per completare il reparto.

Un’ottima notizia arriva da Atta, che ha finalmente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box, ha lavorato in gruppo e quindi sarà a disposizione. Probabilmente verrà utilizzato a gara in corso, ha certamente bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Sulla trequarti a destra confermatissimo Mastantuono, al centro Pedro Gonçalves e Njie a sinistra (in gol nell’ultima partita con i viola, il quale dovrebbe aver superato l’acciacco rimediato in nazionale). Il riferimento offensivo della formazione gigliata sarà Pellegrino, anche lui a rete contro la Juve. Beto come confermano le parole del tecnico varesino è in crescita quindi potrebbe avere spazio nel corso della partita, magari nel finale.