“Spettatori del Federico Croci show”: doppietta al Mondiale U17, il gioiello della Fiorentina incanta

Quindici minuti per prendersi la scena, Croci non poteva immaginare un debutto migliore. Figura tra gli U17 più preziosi al mondo, i numeri della sua stagione in Primavera

“Spettatori del Federico Croci show”. Potrebbe essere questo il titolo della partita tra Italia e Giamaica ai Mondiali Under 17 che si stanno giocando in Qatar. Sono bastati appena quindici minuti al gioiellino viola per lasciare il segno all'esordio degli azzurri nella competizione, nonostante giochi da sotto età. Una doppietta che ha acceso i riflettori sulle sue qualità e gli è valsa inoltre il riconoscimento di MVP della partita. Cresce la curiosità nel vederlo all'opera domani, alle ore 15:30, in Italia-Costa d'Avorio.

Prestazioni e numeri che confermano quanto di buono si racconta nel panorama calcistico sul giovane attaccante, ma che non devono trasformarsi in un eccessivo carico di aspettative nei suoi confronti. Il calciatore di origine aretina ha bisogno di crescere, lavorare e maturare con serenità. Caricarlo di pressioni, sarebbe un errore.

Il suo talento tuttavia, non è di certo passato inosservato neppure ai vertici del nostro calcio italiano . A spendere parole importanti sul suo conto è stato il commissario tecnico della Nazionale maggiore Roberto Mancini, che nelle scorse settimane è stato anche avvistato al Viola Park: “Ho avuto modo di seguirlo, è indubbiamente molto bravo. È un 2010, ma tecnicamente e fisicamente non sfigura affatto al cospetto dei 2007”.

IL RUOLO. Il ruolo naturale di Federico Croci è quello di seconda punta, ma le sue caratteristiche tecniche ed atletiche gli permettono di ricoprire più posizioni nel reparto offensivo. Può agire infatti anche da esterno sinistro o da riferimento centrale, offrendo diverse soluzioni tattiche ai propri allenatori.

Rapidità, fantasia e capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno, sono alcune delle qualità che contraddistinguono il classe 2010. A queste si aggiunge un innato fiuto per il gol. Nonostante sia un destro naturale, sa usare bene pure il sinistro, per questo motivo per gli avversari è ancora più difficile leggere la sua giocata.

IN TOP 10 PER VALORE TRA GLI U17. Il suo nome compare già tra i giovani più quotati del panorama calcistico internazionale. Tra gli Under 17, Croci figura in top ten, precisamente si colloca all’ottavo posto con un valore pari a 3 milioni di euro.

Fonte Foto: Profilo Instagram Federico Croci

LA STORIA. Federico Croci è nato il 1° luglio 2010 a Bibbiena, in provincia di Arezzo. A soli cinque anni inizia a giocare nel Marino Mercato Subbiano, per poi trasferirsi all’Aquila Montevarchi. Nel 2022 il primo salto, il passaggio nel vivaio della Fiorentina.

Il 14 agosto del 2026 fa il suo esordio in prima squadra al Franchi di Firenze in Fiorentina-Benevento, partita di Coppa Italia, quando alla guida dei gigliati c’era Fabio Grosso. Con il suo ingresso in campo firma un record, a soli 16 anni 1 mese e 13 giorni diventa il più giovane esordiente nella storia della Fiorentina, superando il precedente primato di Giacomo Banchelli.

Quest’anno gioca in pianta stabile nella Primavera della formazione viola, finora ha collezionato 9 presenze tra Primavera 1 e Youth League: 7 reti e 1 assist. Da ricordare che stiamo parlando di un calciatore sotto età.

Fonte Foto: Federico Croci

I NUMERI NEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2026/27. In questa stagione, Federico Croci con la Primavera allenata da Aurelio Andreazzoli ha collezionato in campionato 8 presenze condite da 7 gol (uno ogni 90’) e 1 assist. La sua media di tiri a partita è di 2.3 (di cui 1,3 in porta), la percentuale realizzativa è dunque del 39%. Statistiche che raccontano un attaccante già incisivo negli ultimi metri, capace di trasformare le occasioni che gli si presentano in reti con continuità.

IL MONDIALE COME VETRINA, LA PRIMA SQUADRA COME OBIETTIVO. Il Mondiale U17 rappresenta una vetrina importante per il gioiellino gigliato. La Fiorentina, osserva da vicino e con interesse la cresciuta di uno dei prospetti più interessanti e promettenti del proprio settore giovanile. Nel corso della stagione potrebbero anche aprirsi nuove opportunità anche in prima squadra, con Paolo Vanoli che potrebbe decidere di aggregarlo al gruppo per qualche partita.

La parola d’ordine resta una sola: crescere, ma senza fretta. Il percorso è ancora lungo. E chissà che la Fiorentina non abbia già in casa il suo futuro bomber.