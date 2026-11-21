Tuttosport riporta: "Comuzzo non sarà riscattato dal Torino, ma nessun futuro viola per lui"

Il centrale friulano avrà un futuro lontano da Firenze e dalla maglia viola

Risale al gennaio 2025 il momento in cui Rocco Commisso bloccò personalmente il trasferimento di Pietro Comuzzo, ormai pronto a partire verso Napoli su iniziativa di Pradè per una cifra vicina ai trenta milioni. Fino a quel punto il difensore classe 2005 era stato un titolare fisso e la vera rivelazione della Fiorentina guidata da Palladino, allora in piena lotta nelle zone alte della classifica. Quell'episodio, però, segnò una svolta negativa sia per il giocatore sia per la società, che avviò un lento declino proprio mentre il centrale scivolava indietro nelle gerarchie.

Avvenire lontano da Firenze Tuttosport ripercorre questo crocevia della sua carriera alla vigilia della sfida che vedrà il Torino del ritrovato Comuzzo impegnato proprio sul campo del Napoli: il club granata difficilmente verserà i 20 milioni fissati per il riscatto, ma la sua permanenza in viola appare altrettanto improbabile. Resta aperta l'ipotesi di un inserimento da parte di una terza squadra, così come non si esclude una sua convocazione nelle prossime liste del commissario tecnico Mancini.