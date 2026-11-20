Fabregas: "Kean fuori qualche mese. Ha un problema osseo alla gamba destra, l'anno scorso era la sinistra"

Moise Kean starà fuori per mesi

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Moise Kean direttamente da Cesc Fabregas. L'allenatore del Como, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha fatto il punto sulla situazione fisica dell'attaccante, spiegando la natura del problema e i tempi previsti per il recupero:

"Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio. C'è qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente.

Adesso dobbiamo stargli vicino. È alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l'anno scorso. Dagli esami sapevano che ci fosse qualcosa a sinistra prima. È un problema osseo".