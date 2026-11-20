Dalla Spagna: "Nico Paz tornerà al Real". Mastantuono rischia di non trovare spazio: la Fiorentina osserva
L'eventuale ritorno di Nico Paz potrebbe chiudere le porte a Mastantuono
Il Real Madrid si prepara a riaccogliere Nico Paz. In Spagna sembrano esserci pochi dubbi sul futuro del talento argentino, destinato a lasciare il Como al termine della stagione per fare ritorno alla casa blanca. Come riportato da Melchor Ruiz su Deportes COPE, il club spagnolo sarebbe intenzionato a esercitare l'opzione di recompra da 80 milioni di euro per riportare a Madrid il giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile.
La scorsa estate il Real aveva ceduto al Como il 50% dei diritti sul calciatore per una cifra di 60 milioni di euro, portando così la valutazione complessiva dell'operazione a 120 milioni. Un investimento importante, che testimonia quanto i blancos credano nelle qualità del classe 2004.
Il possibile ritorno di Nico Paz potrebbe avere conseguenze anche sulle gerarchie offensive del Real Madrid e, indirettamente, sul futuro di Franco Mastantuono. Con un talento in più a disposizione e una concorrenza destinata ad aumentare, per l'argentino potrebbe diventare ancora più complicato trovare spazio nella squadra spagnola.
Uno scenario da seguire con attenzione anche in ottica Fiorentina. Mastantuono è arrivato in prestito dal Real Madrid e il suo futuro a Firenze dipenderà anche dalle strategie dei blancos. L'eventuale ritorno di Nico Paz potrebbe infatti ridurre ulteriormente le opportunità per il giovane argentino nella capitale spagnola, aprendo così una possibile riflessione sulla sua permanenza in viola anche nella prossima stagione.