"Se Palladino avesse avuto un altro carattere, ora sarebbe già in una big, a Firenze non fu capito"

Il direttore del sito monzese ha parlato dell'ex tecnico viola

In vista del posticipo di lunedì tra Monza e Fiorentina, il direttore di Monza-News Stefano Peduzzi è intervenuto ai microfoni del Pentasport per fare il punto della situazione.

Il giudizio su Palladino “A mio avviso, lasciando andare Palladino vi siete fatti scappare un ottimo tecnico. Lo si è visto sia a Bergamo che a Bologna, mentre a Firenze l'ambiente non lo ha mai amato del tutto. Va detto che ha un'indole particolare: avevamo un legame davvero ottimo, eppure la sera stessa del suo addio a Monza mi ha cancellato dagli amici su Facebook. È un tipo piuttosto spigoloso e un po' pieno di sé, nonostante non ci fosse stato alcun attrito tra di noi. Se avesse un carattere più morbido, secondo me allenerebbe già una grande squadra. Non mi ha mai più riaccettato su Facebook: ci sono rimasto un po' male, anche se avrei sofferto di più se a togliermi l'amicizia fosse stata una bella ragazza…”.

La situazione del Monza “Il club ha rivoluzionato la rosa affidando però la panchina a Juric: pur arrivando da tre esperienze negative, è uno specialista nelle lotte per non retrocedere. Per me è la scelta ideale per i brianzoli, e infatti sul piano del gioco la squadra ha iniziato con il piede giusto. Manca forse qualche punto in classifica, ma pesano i numerosi infortuni e le difficoltà nel recuperare diversi elementi, a cominciare da Colpani, che a Firenze conoscete molto bene. Lunedì siamo passati accanto al centro sportivo e si sentiva Juric gridare ogni tre secondi: ‘Ragazzi, lunedì bisogna vincere!’. Quanto a Varela, è il capocannoniere ma in Nazionale finisce due volte su due in tribuna: evidentemente, ad oggi, la sua dimensione è quella della parte destra della classifica. Credo che al 99% a gennaio partirà, conosciamo bene le dinamiche legate alle plusvalenze: se la sua valutazione si aggira davvero sui 30-40 milioni, la società lo cederà senza esitazioni. Ovviamente anch'io spererei che restasse fino a giugno, perché rappresenterebbe quasi una garanzia per la salvezza”.