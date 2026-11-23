RADIO Brovarone: "Non funziona nulla. Abbiamo una mediocrità assoluta e qualcosa di malato dentro la società"

Il commento di Bernardo Brovarone dopo la brutta sconfitta della Fiorentina contro il Monza

Terribile sconfitta della Fiorentina sul campo del Monza che complica parecchio la classifica dei viola.

Ecco il commento di Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno:

"Difficile chiedere stasera un commento mi sembra un'impresa. Non funziona nulla, è impressionante vedere questa squadra prima di mezza idea calcistica. Mi fanno tenerezza i giocatori, è cosi triste indossare la maglia viola, non lo capisco..

Altrimenti che si facciano un grandissimo esame di coscienza, quattro anni abbiamo lottato per la retrocessione, e tre anni abbiamo lottato per la Conference League...siamo profondamente malati. Ci sono giocatori che hanno fornito una partita imbarazzante, non abbiamo un'impronta, un'identità...abbiamo una mediocrità assoluta e qualcosa di profondamente malato dentro la società. Non penso che possano pensare che facciano le cose bene"

Su Vanoli

"C'è un problema allenatore. Vanoli non può essere l'allenatore di una società che spende 130 milioni. Tutto quello che sta succedendo è comico. Penso che da stasera si entra in una spirale dove Vanoli è a rischio. Non può che essere cosi, se la squadra non reagisce cosi dopo un 3-0 con il Monza, il 3-0 in casa con il Frosinone. Chiunque noi incontriamo palesiamo questa passività, questa tristezza, questa involuzione continua...Il direttore sportivo voglio vedere metterci la faccia, la gente ha bisogno di questo. Si sta perdendo la situazione di mano"