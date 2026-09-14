Probabile formazione Fiorentina: Vanoli cambia tanto, Joao Mario a destra, Oulaï in regia e tridente inedito

I probabili 11 che scenderanno in campo domani al Franchi contro il Pisa

Testa al Pisa. La Fiorentina dopo la bella prova di Venezia, alla prima di Vanoli sulla panchina viola, è tornata subito ad allenarsi al Viola Park in vista dell’impegno di domani, martedì 15 settembre, in Coppa Italia contro il Pisa all’Artemio Franchi di Firenze in programma alle ore 21. Chi passerà il turno, affronterà agli ottavi di finale della competizione il Napoli di Allegri.

Paolo Vanoli vuole conoscere sempre più le caratteristiche di ogni singolo calciatore, per questo motivo, probabilmente in Coppa opterà per delle rotazioni in ogni reparto. Chi non ha avuto spazio dal 1’ in laguna, lo avrà nel derby toscano: una partita che si prospetta dunque per diversi giocatori come una vera e propria chance per mettersi in luce, e chissà, magari per strappare il posto a qualche titolare.

Un 4-3-3 rivoluzionato negli interpreti

La Fiorentina scenderà sul terreno di gioco schierandosi nuovamente con un 4-3-3. Tra i pali dovrebbe essere riconfermato De Gea, da non escludere però una chance per Christensen, a destra spazio a Joao Mario, sulla corsia opposta Valdepenas, al centro la coppia Pongracic-Ranieri.

In mezzo al campo, in regia, qualora fosse in buone condizioni dopo il problema muscolare accusato contro il Torino, dovrebbe partire titolare Oulaï: turno di riposo pertanto per Fagioli, il centrocampista piacentino è stato autore di una prestazione di spessore nel match del Penzo. A completare il reparto Ndour e Brescianini. Quest’ultimo pare essere in vantaggio su Atta.

Cambia completamente il tridente d’attacco rispetto a quello visto contro il Venezia. A destra Gnonto in pole per una maglia dal 1’, a sinistra spazio a Gonçalves che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e di entrare nel ritmo partita per migliorare la sua condizione fisica, Pellegrino sarà il terminale offensivo.