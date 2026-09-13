Mastantuono innamorato di De Gea fin da bambino. Lo sceglie per completare la sua rosa su Fifa
Mastantuono e la storia con De Gea fin da bambino
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2026 23:10
Spunta dal passato un curioso video di Franco Mastantuono da piccolo, mentre si divertiva con FIFA. Durante un Draft, il giovane talento argentino scelse David De Gea per completare la sua rosa (Uh De Gea, ¿Què te passa De Gea?). Una scelta che oggi fa sorridere, considerando il percorso nel calcio di Mastantuono e il prestigio raggiunto da entrambi. Un piccolo retroscena dal passato che mostra come, già da bambino, Mastantuono vivesse il calcio anche attraverso i videogiochi.