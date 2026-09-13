Dalla Romania su Dragusin: "Poverino, si muove a malapena, si vede che è fuori forma e fatica"

Dalla Romania criticano le prove di Dragusin

Le condizioni di Radu Drăgușin continuano a far discutere anche in patria. Ai microfoni di Sport.ro, l'ex centravanti Ciprian Marica ha espresso le sue perplessità sullo stato di forma del centrale della Fiorentina, ancora frenato dai postumi dell'infortunio subito l'anno scorso.

"Poveretto!"

"Con tutto il bene che gli voglio, Drăgușin ha palesemente ancora bisogno di tempo dopo quel brutto stop", ha osservato Marica. "L'ho osservato nelle ultime uscite in viola e appare ancora macchinoso, rigido e privo di spunto. Non è una situazione semplice per lui."

Un'analisi spietata ma realistica, che evidenzia quanto il difensore sia ben lontano dal top della condizione psicofisica. Per rivederlo ai suoi livelli serviranno inevitabilmente tempo, lavoro costante sul campo e continuità di impiego.

Segnali di ripresa

In casa Fiorentina rimane comunque forte la fiducia che il classe 2002 possa gradualmente riacquistare smalto, reattività e leadership, tornando a essere un pilastro del reparto arretrato. E in questo senso, la recente prestazione contro il Venezia ha mostrato incoraggianti segnali di crescita.