Lo sfogo di Lady Rugani: "Mi ha tradito e non l'ho perdonato, ora tutti si scandalizzano e mi criticano"

Sulle proprie storie Instagram, Michela Persico, ex dell'ex difensore della Fiorentina Daniele Rugani

Michela Persico rompe il silenzio sulla fine della storia con il difensore della Juventus Daniele Rugani e lo fa affidando ai social uno sfogo intriso di profonda ironia. La conduttrice ha risposto per le rime alle polemiche scoppiate dopo l'ufficializzazione della sua nuova relazione con l'imprenditore di 47 anni Umberto Pengo, prendendo di mira i commenti dei follower: «Cioè non ha perdonato e ha lasciato un calciatore, mai lasciare un calciatore... ma perdonano tutte, perché lei no?».



Ricorrendo al sarcasmo per replicare a chi la giudica per essersi legata a un uomo di dodici anni più grande, la showgirl ha punzecchiato gli utenti che definiscono «immorale» la differenza d'età: «potrebbe essere anche suo padre. così forse non mi prende per il culo e mi rispetta un po'. o magari no, ma ora sono allenata». Rivendicando con forza la decisione di chiudere il capitolo precedente, ha poi ribadito il suo punto di vista: «La scelta è stata non perdonare e andare avanti. comunque continuate a commentare così vado in hype e magari lavoro anche di più».

Come ricostruito da sport.mediaset.it, lo sfogo pubblicato tramite le storie di Instagram include anche un messaggio sarcastico allegato dalla stessa Persico per riassumere l'assurdità delle critiche ricevute: «Nooooo incredibile.