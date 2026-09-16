Amatucci conquista la Spagna. Numeri da pallone d'oro per l'ex Fiorentina, è secondo solo a Rodri.

Un'analisi di Cronache di Spogliatoio mostra i dati del centrocampo italiano: si gioca il primato con l'ex Manchester City.

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, c'è un centrocampista italiano che sta incantando la Spagna: Lorenzo Amatucci si sta prendendo LaLiga.

Dopo una stagione in prestito al Las Palmas, il classe 2004 era tornato alla Fiorentina, per poi essere spedito a titolo definitivo al Deportivo questa estate. In Spagna sta avendo un impatto da fuoriclasse, con numeri secondi solo a un certo Rodri.

L'ex viola ha giocato tutti i minuti fin qui a disposizione in questa stagione (450), con il Deportivo che non ha ancora perso (2 vittorie e 3 pareggi) ed 7' in campionato.

I numeri fin qui, lo incoronano come il re della Liga nelle seguenti categorie: passaggi decisivi (4), tiri bloccati in difesa (5), rimbalzi difensivi (16) e duelli vinti (46). L'italiano è secondo in intercetti (23) e in passaggi riusciti (233), dove appunto primeggia il pallone d'oro ex Manchester City.

Se si va a confrontare con gli altri centrocampisti italiani nei top 5 campionati, i numeri lo mettono al primo posto in tante categorie: minuti giocati (450), passaggi chiave (4), passaggi completati (233), passaggi in verticale (177) e duelli vinti (46). Secondo invece per palle rubate (16) e recuperi (39).

Numeri davvero importanti per un ragazzo così giovane, che sta facendo parlare non poco di sé, e chissà se anche a Coverciano non si inizi a parlare di lui in chiave Nazionale.