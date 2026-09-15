"Questa squadra deve giocare col doppio play. Goncalves ci ha cambiato completamente ritmo"

Vanoli analizza la scelta di inserire il portoghese al posto di Brescianini e chiarisce le caratteristiche che vuole sfruttare nel nuovo assetto tattico

La vittoria per 3-0 sul Pisa ha regalato alla Fiorentina la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, ma dalla sala stampa del Franchi sono arrivate anche indicazioni interessanti sulle idee tattiche di Paolo Vanoli. Tra le scelte che hanno attirato maggiormente l'attenzione c'è stata quella relativa a Goncalves, entrato al posto di Brescianini nel corso della partita.

Una sostituzione che ha permesso al tecnico viola di modificare l'assetto della squadra e di sfruttare maggiormente le qualità tecniche del centrocampista portoghese. Al termine dell'incontro, Vanoli ha spiegato che la possibilità di cambiare interpreti e caratteristiche rappresenta una delle risorse a disposizione della Fiorentina.

«Ho interpreti che mi permettono di variare. Questa squadra deve giocare con il doppio play, perché Atta e Goncalves mi servono più dentro al campo. Gnonto invece mi fa più lavoro sporco e stasera ha fatto un grande partita. Goncalves lo preferisco più dentro al campo perché tecnicamente è forte. Lo sto centellinando perché non è al top della forma ma quando è entrato ci ha cambiato completamente il ritrmo».

Le parole dell'allenatore spiegano dunque anche la logica alla base dell'ingresso di Goncalves. Vanoli lo considera un giocatore particolarmente utile quando viene avvicinato al centro del gioco, dove può sfruttare meglio le proprie caratteristiche tecniche e partecipare maggiormente alla costruzione della manovra.

Il riferimento al "doppio play" è altrettanto significativo. L'idea del tecnico è quella di far agire Atta e Goncalves più dentro al campo, aumentando le possibilità di gestione del pallone e dando maggiore qualità alla fase di possesso.

Diverso, invece, il compito affidato a Gnonto. Vanoli ne ha sottolineato soprattutto la capacità di svolgere un lavoro più dispendioso e di sacrificarsi per la squadra. Una caratteristica che, secondo l'allenatore, si è vista anche contro il Pisa, in una prestazione giudicata positivamente.

Su Goncalves, infine, il tecnico ha evidenziato anche la necessità di gestirne l'impiego. Il centrocampista non è ancora al massimo della condizione e proprio per questo Vanoli ha spiegato di volerlo utilizzare con attenzione. Al tempo stesso, il suo ingresso contro il Pisa ha avuto un impatto immediato sulla partita, contribuendo ad aumentare il ritmo della Fiorentina.

La gara di Coppa Italia ha quindi offerto a Vanoli non soltanto la qualificazione agli ottavi, ma anche l'occasione per ribadire alcune delle sue idee sul centrocampo viola. La gestione degli interpreti e la ricerca di maggiore qualità nella zona centrale del campo saranno elementi da osservare anche nei prossimi appuntamenti della Fiorentina.