Brovarone: “Pellegrino mi fa impazzire, Oulai sa fare tutto. Domenica è un ulteriore scalino di crescita”

L’intermediario di mercato si è espresso su alcuni singoli viola dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia

A Radio Bruno è intervenuto Bernardo Brovarone per parlare di Fiorentina-Pisa: “Questa è una squadra che sta cercando una via con una guida tranquilla in un percorso faticoso, viste le buche dove si è cascati nuovamente. Continuiamo a lavorare su questa linea senza guardarci indietro.

Domenica è dura, non è una prova del nove ma un ulteriore scalino. Non so se l’impronta dell’allenatore sia occasionale ma si è visto un miglioramento soprattutto nella condizione fisica.

Oulai ha un dono: sa fare tutto. Ma tecnicamente ha dei margini enormi, può diventare un grande giocatore. Njie vola, ha delle gambe impressionanti, un bellissimo sorriso, ha un grande atteggiamento.

Tra Beto e Pellegrino scelgo sempre Pellegrino contro il Napoli, mi fa impazzire, ma gli attaccanti esterni della Fiorentina non crossano ed uno come Pellegrino soffre. Beto è evidente sia in ritardo, quando starà bene potrà fare bei gol”.