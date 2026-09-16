Sentite il Corriere fiorentino: "5.5 Oulai, acerbo, niente paragoni. 5 Mastantuono, perde tutti i palloni"

David Guetta non promuove la prova di Oulai. Secondo lui male anche Mastantuono (5) e Joao Mario (5). Buone le prove di Pellegrino (7) e Njie (7).

Le pagelle di David Guetta della partita di ieri sul Corriere fiorentino

6 De Gea Vigile Sull’azione più pericolosa del Pisa, copre bene il palo esterno colpito.

5 Joao Mario Spaesato Tunnel da Rao, indecisioni continue nel possesso pallone, l’impressione di una condizione fisica ancora frammentaria. Un cross e basta.

6,5 Dragusin Tiratore Non sapendo a che santo votarsi e visto che intorno a lui c’è il deserto, decide di mettersi in proprio e fa partire il tiro sulla cui ribattuta Pellegrino la mette dentro.

6 Viery (dal 1’ s.t.) Concentrato Blocca ogni azione nei suoi paraggi.

6 Pongracic Sicuro Non tocca a lui costruire le azioni e quindi evita troppe sortite offensive. Efficace nel gioco aereo.

5 Valdepenas Acerbo Riproposto come titolare dopo la figuraccia contro il Torino, lascia ancora a desiderare in tutte e due le fasi: non riesce mai a crossare, ma soprattutto regala sempre la sinistra sensazione che dalla sua parte sia molto semplice metterla in mezzo.

s.v. Jimenez (dal 27’ s.t.)

5,5 Ndour Lento Quanta fatica per portare il pallone e poi sempre in orizzontale, senza mai azzardare qualcosa di importante. Non tira mai, riesce a rendersi utile solo in fase di copertura.

5,5 Oulai Acerbo bis Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di fare paragoni importanti e imbarazzanti. La sua regia è veramente sbiadita, soprattutto se confrontata con il secondo tempo veneziano di Fagioli.

5,5 Brescianini Banale Prende il pallone e torna indietro, sempre o quasi sempre. Quando non succede, si appoggia lateralmente al compagno più vicino. Si chiederebbe qualcosa in più.

6,5 Pedro Gonçalves (dal 15’ s.t.) Perla Pochi palloni e nessun errore. Poi un gran gol del 3-0.

5 Mastantuono Serataccia Comincia male e prosegue peggio, perdendo quasi tutti i palloni che gioca. Si prende una (giusta) ammonizione e nel primo tempo l’unica azione buona è un lancio di quaranta metri per Pellegrino.

7 Njie (dal 15’ s.t.) Imprendibile Azione strepitosa per il raddoppio.

7 Pellegrino Bomber Il brutto anatroccolo argentino, considerato un Piccoli della Pampa, si sta trasformando in un cigno biondo: terzo gol consecutivo, da attaccante di razza, sulla goffa ribattuta di Scuffet. Poi andrebbe anche in porta, se non lo bloccassero fallosamente (senza punizione) al limite dell’area.

6 Gnonto Battesimo Corre e si butta su ogni pallone e alla fine segna il primo gol della sua nuova avventura calcistica.

6 Vanoli Al lavoro C’è ancora molto da fare, sul piano del gioco, ma lui lo sapeva benissimo. La Fiorentina passa il turno giocando un primo temo veramente brutto, ma alla fine, come si dice, conta il risultato.