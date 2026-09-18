D'Amico: "Vanoli aveva fatto un miracolo. Paratici ha capito l'errore, ha avuto il coraggio di cambiare"

L’ex agente del tecnico viola è tornato sulla separazione tra Vanoli e la Fiorentina e sull’esonero di Grosso

Andrea D’Amico, ex procuratore di Paolo Vanoli, è intervenuto a Stile TV, nel corso della trasmissione Salite sulla giostra condotta da Raffaele Auriemma, tornando sui mesi vissuti dal tecnico sulla panchina della Fiorentina e sulle decisioni prese dalla società.

"Viviamo in un’epoca in cui tutto corre molto velocemente, in qualsiasi ambito. Paolo aveva compiuto un vero miracolo salvando la Fiorentina l’anno scorso e questo era noto a tutti, anche a Paratici.

Quando arriva una persona nuova è normale aspettarsi uno sprint diverso, un gioco nuovo e magari ci sono delle suggestioni che però non portano ai risultati sperati. Quando ci si accorge che il rapporto non funziona e che le aspettative sono diverse da quelle immaginate, bisogna avere il coraggio di cambiare. Il fatto di aver capito immediatamente che qualcosa non funzionava è un aspetto positivo. Se un dirigente si rende conto di aver commesso un errore, non serve necessariamente dirlo a parole: se non avesse pensato che fosse stata una scelta sbagliata, probabilmente non avrebbe cambiato".