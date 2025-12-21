Repubblica: “Paratici-Fiorentina ai dettagli. Ma Goretti resta ds, tra di loro ci sono buoni rapporti”

La Fiorentina ha deciso di affidare la direzione tecnica a Fabio Paratici, attualmente ds del Tottenham dove opera in coabitazione con Johan Lange. Per la chiusura dell’affare mancano appunto i dettagli da definire con il club inglese (ieri Paratici era regolarmente a Londra dove si giocava la gara fra Spurs e Liverpool) ed il sì definitivo del dirigente cui è stato offerto un contratto molto lungo, ma la scelta viola è fatta.

Qualora venissero risolti tutti i dettagli quindi, Paratici sbarcherà a Firenze senza che altre figure lascino il club. Con Goretti (che dovrebbe rimanere ds) ha un ottimo rapporto e la transizione verso un mercato di gennaio dove i viola devono assolutamente essere protagonisti sarebbe così meno traumatica. Paratici dopo aver lavorato a stretto contatto con Marotta sia a Genova che a Torino, nel 2020 diventò in prima persona direttore dell’area sportiva della Juventus. Lo riporta Repubblica.