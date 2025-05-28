Fiorentina avanti con Goretti: sarà Direttore Tecnico fino al 2027. Maggiori responsabilità nello scouting

Roberto Goretti e la Fiorentina andranno avanti insieme: contratto prolungato fino al 2027 per il direttore tecnico viola. Di seguito la nota: "ACF Fiorentina comunica che il contratto del Direttore T...

Roberto Goretti e la Fiorentina andranno avanti insieme: contratto prolungato fino al 2027 per il direttore tecnico viola. Di seguito la nota: "ACF Fiorentina comunica che il contratto del Direttore Tecnico Roberto Goretti è stato rinnovato per le prossime due stagioni sportive, quindi fino al 30 giugno 2027. A Goretti verranno riconosciute, anche, maggiori responsabilità di coordinamento sull’ Area Scouting. Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si complimentano con il Direttore e gli augurano il meglio per il prosieguo del suo lavoro".