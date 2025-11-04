Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole

La Fiorentina, dopo aver nominato Galloppa come allenatore a tempo fino a nuove decisioni, studia la situazione e riflette su chi scegliere come nuovo allenatore. Scartato D’Aversa, che era ad un passo, anche visto il malumore della piazza, adesso Goretti e Ferrari cercano il sostituto di Stefano Pioli. Tanti tifosi invocano il ritorno di Raffaele Palladino, che è l’uomo voluto dallo spogliatoio in questo momento, in questi giorni tanti sono stati i giocatori che hanno invocato all’ex tecnico viola. Goretti, che in questo momento sta sostituendo Pradè nelle sue mansioni da direttore sportivo, tiene aperta a questa possibilità anche se, fino a questo momento, Palladino non è stato ancora contattato. Da capire come reagirebbero gli uomini legati a Pradè che sono nella società viola dato che le dimissioni dell’allenatore sono arrivate proprio con divergenze con l’ex DS che è ancora molto influente tra le stanze del Viola Park.