Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole

Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole

Palladino può tornare ad allenare la Fiorentina? Fino a questo momento non c'è stato alcun contatto ma la possibilità c'è

La Fiorentina, dopo aver nominato Galloppa come allenatore a tempo fino a nuove decisioni, studia la situazione e riflette su chi scegliere come nuovo allenatore. Scartato D’Aversa, che era ad un passo, anche visto il malumore della piazza, adesso Goretti e Ferrari cercano il sostituto di Stefano Pioli. Tanti tifosi invocano il ritorno di Raffaele Palladino, che è l’uomo voluto dallo spogliatoio in questo momento, in questi giorni tanti sono stati i giocatori che hanno invocato all’ex tecnico viola. Goretti, che in questo momento sta sostituendo Pradè nelle sue mansioni da direttore sportivo, tiene aperta a questa possibilità anche se, fino a questo momento, Palladino non è stato ancora contattato. Da capire come reagirebbero gli uomini legati a Pradè che sono nella società viola dato che le dimissioni dell’allenatore sono arrivate proprio con divergenze con l’ex DS che è ancora molto influente tra le stanze del Viola Park.

