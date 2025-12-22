Il retroscena: “Incontro tra Goretti e Paratici anche nei giorni scorsi a Roma. Siamo ai dettagli”

Fabio Paratici è pronto a ripartire dalla Fiorentina, ormai mancano soltanto i passaggi burocratici per un contratto che dovrebbe essere di quattro e mezzo. I viola hanno puntato subito su di lui, com’era chiaro da sabato mattina. Le due call delle ultime ore erano state accompagnate da un incontro blindato dei giorni scorsi a Roma. Un incontro alla presenza di un intermediario italiano, ex agente di qualche attaccante che ai suoi tempi aveva fatto faville in serie B, un fugace passato alle spalle da direttore sportivo e un ruolo completamente diverso assunto negli ultimi anni. All’incontro ha partecipato anche Roberto Goretti che resterà con il ruolo che aveva prima, in modo da chiarire subito le posizioni e le mansioni. Paratici sarebbe tornato in Italia già la scorsa estate se il Milan non avesse cambiato rotta per tanti litigi, decidendo di puntare su Tare. Ma evidentemente considerava agli sgoccioli la sua esperienza con il Tottenham dopo le note vicissitudini, così è salito con convinzione sulla prima opportunità per sbarcare nuovamente in Serie A dopo i trascorsi con la Juventus.

Lo riporta alfredopedulla.com