Gazzetta: “La Juventus vuole Goretti come DT, ha rinnovato da poco con la Fiorentina fino al 2027”

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la Juventus è pronta a rivoluzionare il proprio organigramma societario dopo la fallimentare gestione Giuntoli. Proprio per questo motivo dopo aver presentato ieri Damien Comolli la Juventus adesso è a caccia di un uomo che possa prendere la carica di DT. Tra i nomi cercati dalla Juventus secondo la Gazzetta c’è quello di Roberto Goretti, braccio destro di Pradè che da poco ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2027; ma quello di Goretti non è l’unico nome in lizza. Infatti oltre a lui ci sono Ottolini del Genoa e Javier Ribalta.