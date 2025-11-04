Bucchioni:”Dietro la nomina di Goretti DS temo ci sia ancora Prade a lavorare dietro le quinte”

Il duro commento di Enzo Bucchioni sulla situazione che sta vivendo la Fiorentina a Sportitalia: “A Firenze il calcio non si fa bene ma non da adesso la società è debole, è evidente. Quando hai un direttore generale che di calcio capisce poco o nulla, e un presidente che era l’anima e l’energia della squadra, Rocco Commisso, ma che oggi, per motivi personali, non può più essere presente come prima, il crollo diventa inevitabile.

Le dimissioni tardive di Pradè, ora la vicenda Pioli: nessuno vuole mandarlo via per non pagargli 9 milioni di euro perché ha 3 anni di contratto. Non so se domani mattina Pioli si presenterà agli allenamenti, magari troverà D’ Aversa che dovrebbe essere il nuovo allenatore.

Io credo anche che dietro la nomina di Goretti e la promozione di Angeloni ci possa essere ancora Pradè ,che anche se si è dimesso sabato, sta ancora lavorando dietro le quinte, perché è normale che siano uomini suoi.

Un caos totale a Firenze. Ma attenzione le squadre che avevano 4 punti dopo 10 giornate storicamente sono finite in serie B. Una città che vive di calcio come Firenze si sente tradita. Solo due mesi fa Pradè dichiarava che questa squadra era “nata per vincere”, ma la realtà è ben diversa. Nessuno si è reso conto che si stava costruendo un gruppo fragile. Le colpe di Pioli sono evidenti, in una società debole da Pioli ti saresti aspettato quello che non c’è come la conoscenza del calcio e un gioco alla squadra per far crescere i giocatori, anche li un disastro assoluto. Forse perché aveva la squadra contro e non è stato supportato.”