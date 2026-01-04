Nazione svela: “Paratici forse domani a Firenze, contratto fino al 2030. Fitti confronti con Goretti”

Quella che comincerà domani sarà la settimana dello sbarco a Firenze di Fabio Paratici, nuovo responsabile dell’area tecnica della Fiorentina, in pectore ormai da diversi giorni e ‘certificato’ dalle parole pronunciate a Capodanno dal direttore generale, Alessandro Ferrari, che, pur senza farne mai il nome, ha fatto intendere l’arrivo imminente di un dirigente che avrà l’onere di rifondare quasi per intera la rosa della Fiorentina.

Accordo fra le parti raggiunto da molti giorni, con Paratici atteso al Viola Park nelle prossime ore (forse già domani) per firmare il suo nuovo contratto con il club viola fino al giugno del 2030. In ogni caso quella di oggi contro il Sunderland sarà la sua ultima partita da Head of Football del Tottenham.

Non è un mistero che Paratici sia però al lavoro già da giorni per la Fiorentina. L’operazione legata all’arrivo dell’israeliano Solomon ha sostanzialmente confermato il suo coinvolgimento. Paratici sa bene che il tempo è prezioso e che in questo momento ne ha davvero pochissimo a disposizione. Molto fitti i confronti con il direttore sportivo Goretti anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Paratici ha già ben chiara la situazione dello spogliatoio viola. Il tempo di sbarcare al Viola Park e sarà tempo di prendere decisioni una dopo l’altra per dare il via all’annunciata rivoluzione invernale. Lo scrive La Nazione.