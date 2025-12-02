2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:33

Gazzetta svela: "Goretti per gennaio ha due obiettivi: esterni e un difensore centrale d'esperienza"

Gazzetta svela: “Goretti per gennaio ha due obiettivi: esterni e un difensore centrale d’esperienza”

2 Dicembre · 09:32

Per Gennaio il nuovo ds dovrà trovare gli innesti giusti

Non per il mese di dicembre, ma in vista del mercato di gennaio, il direttore sportivo Roberto Goretti, promosso dopo le dimissioni di Daniele Pradè, dovrà cercare soluzioni per eventuali innesti. La mancanza di esterni d’attacco è stata evidenziata anche da Paolo Vanoli e questa non è certo una richiesta diretta dellallenatore, ma pura cronaca perché la squadra è stata (per scelta) costruita senza quegli elementi di ruolo. Lo scorso anno la Fiorentina era più camaleontica con uomini come Ikoné, Colpani, Sottil, Folorunsho e Zaniolo. Tutti giocatori che in realtà a Firenze non hanno reso, ma comunque permettevano di offrire alternative in corso di gara o dall’inizio. Adesso di ruolo c’è soltanto Kouamé, che fra l’altro è stato convocato per la prima volta a Bergamo con l’Atalanta domenica, dopo quasi otto mesi di stop per la rottura del crociato dello scorso aprile. Possibile a gennaio pure l’inserimento di un nuovo difensore centrale d’esperienza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

