Melani: “Vanoli ha ragione, bisogna guardare avanti. La società ha fatto bene a promuovere Goretti”

Renzo Melani, dirigente sportivo ed ex allenatore, ha parlato a Radio FirenzeViola dando una propria opinione sul momento viola: “Da allenatore facciamo fare a Vanoli. Io scommetto che non c’è persona al mondo, che vedeva la Fiorentina in questa situazione. E’ impensabile, ma il calcio è questo, ma non c’è da meravigliarsi, se la Fiorentina fa tre risultati utili di fila ed esce da questa situazione. La rosa c’è per farlo, perché per me la rosa della Fiorentina deve stare dalla metà classifica in su”.

Sulle parole di Vanoli in conferenza: “Sono assolutamente d’accordo. Non si deve guardare al passato, ma deve anche essere consapevole che la rosa c’è, anche se in questo momento si trovi nei bassi fondi”. Ha poi aggiunto: “In questi momenti bisogna usare il bastone, ma devi essere seguito dai risultati, perché se i risultati ti danno ragione, i giocatori non ti possono dire nulla, se invece non va così è diverso. Detto questo credo, che troppa carota non vada bene”.

Aggiunge: “Hanno deluso tutti i calciatori. La Fiorentina ha quattro attaccanti fortissimi, che magari non sempre si esprimono al massimo. E’ strano e particolare. La rosa non merita di stare in questa situazione”.

Conclude con un pensiero su Goretti e sulla società: “Hanno fatto molto bene a promuovere Goretti, che è una persona che sa di calcio ed è una persona di esperienza, che credo che sul mercato possa fare bene. Per quanto riguarda la società è distante, ma in campo ci vanno i giocatori. Non credo che la distanza di Commisso possa essere influente”.