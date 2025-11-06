Nazione: “Goretti direttore sportivo, in un colpo annullate le candidature di Giuntoli e Petrachi”

Prima il dirigente, poi l’allenatore. E così è stato, seguendo un filo logico di cui si sentiva il bisogno. Come previsto, Roberto Goretti è stato promosso nel ruolo di direttore sportivo della Fiorentina, con un comunicato piuttosto stringato ma sicuramente significativo. Perugino, 49 anni, ex centrocampista di discreta qualità. All’attivo le esperienze dirigenziali con Perugia, Cosenza e Reggiana prima della chiamata di Pradè alla Fiorentina. La prima volta in Serie A da ds coincide con un momento complicato. Il club porta così avanti la politica delle promozioni interne, annullando in un colpo solo le candidature dei vari Giuntoli e Petrachi.

Il primo atto della nuova vita di Roberto Goretti è noto, scegliere il sostituto di Stefano Pioli. Il ds viola è volato a Mainz con la squadra, che stasera (ore 18.45) sfiderà i padroni di casa per la terza giornata della League Phase di Conference League. Lo riporta La Nazione.