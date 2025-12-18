Goretti: “E’ il momento di riaccendere la luce. A Gennaio la Fiorentina dovrà essere pronta”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Losanna-Fiorentna, Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole del direttore sportivo della Fiorentina che in Svizzera si ripresenta con il 3-5-2 anche in Conference League con tanti titolari in panchina.

“La Conference è un’opportunità per i giocatori che hanno giocato di meno. I giocatori che hanno giocato poco avranno voglia di dimostrare all’allenatore che si sta sbagliando.”

Sul clima:

“E’ un momento in cui bisogna ritrovare un equilibrio giusto, che ci sia coesione all’interno del gruppo e di tutte le componenti della Fiorentina. Parlavamo con i ragazzi di quello che è successo in questi momenti e ragionavamo che in Fiorentina abbiamo vissuti dei mesi come i mesi di luglio e agosto come la presunzione, settembre e ottobre come lo smarrimento. Adesso dobbiamo essere coesi e coerenti perché da questo buio è ora di accendere la luce.”

Sulla prossima partita:

“Siamo in un momento molto basso, è oggettivo questo. Ogni istante è decisivo, è il momento di riaccendere la luce per vedere un’opportunità e un obbiettivo raggiungibile”

Sul mercato:

“Adesso è importante ragionare su queste partite, consapevoli che arriverà il momento di Gennaio e la Fiorentina dovrà essere pronta. Prima di arrivare a Gennaio, dobbiamo fare quello step per arrivarci con la testa giusta.”