Goretti: “E’ il momento di riaccendere la luce. A Gennaio la Fiorentina dovrà essere pronta”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Losanna-Fiorentna, Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
Ecco le parole del direttore sportivo della Fiorentina che in Svizzera si ripresenta con il 3-5-2 anche in Conference League con tanti titolari in panchina.
“La Conference è un’opportunità per i giocatori che hanno giocato di meno. I giocatori che hanno giocato poco avranno voglia di dimostrare all’allenatore che si sta sbagliando.”
Sul clima:
“E’ un momento in cui bisogna ritrovare un equilibrio giusto, che ci sia coesione all’interno del gruppo e di tutte le componenti della Fiorentina. Parlavamo con i ragazzi di quello che è successo in questi momenti e ragionavamo che in Fiorentina abbiamo vissuti dei mesi come i mesi di luglio e agosto come la presunzione, settembre e ottobre come lo smarrimento. Adesso dobbiamo essere coesi e coerenti perché da questo buio è ora di accendere la luce.”
Sulla prossima partita:
“Siamo in un momento molto basso, è oggettivo questo. Ogni istante è decisivo, è il momento di riaccendere la luce per vedere un’opportunità e un obbiettivo raggiungibile”
Sul mercato:
“Adesso è importante ragionare su queste partite, consapevoli che arriverà il momento di Gennaio e la Fiorentina dovrà essere pronta. Prima di arrivare a Gennaio, dobbiamo fare quello step per arrivarci con la testa giusta.”