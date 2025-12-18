18 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Goretti: “E’ il momento di riaccendere la luce. A Gennaio la Fiorentina dovrà essere pronta”

News

Goretti: “E’ il momento di riaccendere la luce. A Gennaio la Fiorentina dovrà essere pronta”

Redazione

18 Dicembre · 20:19

Aggiornamento: 18 Dicembre 2025 · 20:31

TAG:

#FiorentinaGoretti

Condividi:

di

Le parole di Goretti a pochi minuti dal fischio di inizio di Losanna-Fiorentina gara valida per l'ultimo turno del girone di Conference

A pochi minuti dal fischio di inizio di Losanna-Fiorentna, Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
Ecco le parole del direttore sportivo della Fiorentina che in Svizzera si ripresenta con il 3-5-2 anche in Conference League con tanti titolari in panchina.

“La Conference è un’opportunità per i giocatori che hanno giocato di meno. I giocatori che hanno giocato poco avranno voglia di dimostrare all’allenatore che si sta sbagliando.”

Sul clima:
“E’ un momento in cui bisogna ritrovare un equilibrio giusto, che ci sia coesione all’interno del gruppo e di tutte le componenti della Fiorentina. Parlavamo con i ragazzi di quello che è successo in questi momenti e ragionavamo che in Fiorentina abbiamo vissuti dei mesi come i mesi di luglio e agosto come la presunzione, settembre e ottobre come lo smarrimento. Adesso dobbiamo essere coesi e coerenti perché da questo buio è ora di accendere la luce.”

Sulla prossima partita:
“Siamo in un momento molto basso, è oggettivo questo. Ogni istante è decisivo, è il momento di riaccendere la luce per vedere un’opportunità e un obbiettivo raggiungibile”

Sul mercato:
“Adesso è importante ragionare su queste partite, consapevoli che arriverà il momento di Gennaio e la Fiorentina dovrà essere pronta. Prima di arrivare a Gennaio, dobbiamo fare quello step per arrivarci con la testa giusta.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio