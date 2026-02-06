Nazione: “Giani scelto da Paratici come responsabile scouting, Zebi alla gestione prestiti”

Nella conferenza stampa di presentazione di Paratici si è parlato anche dello staff che lo ha seguito a Firenze nel corso di questa avventura fino al giugno del 2030. Uno staff ridotto a due figure, al quale si aggiunge Roberto Goretti, che per ammissione del ds piacentino sarà il «braccio destro». I professionisti che lo hanno seguito rispondono ai nomi di Lorenzo Giani e Moreno Zebi (entrambi presenti all’interno del Media Center durante la conferenza stampa, insieme a Goretti). Il primo sarà il responsabile del settore scouting e coordinerà decine di osservatori, che si muoveranno di settimana in settimana sui campi di tutta Europa. Il secondo, Zebi, si occuperà della gestione dei prestiti. Confronti, visite, contatti, con tutti i calciatori che hanno lasciato e lasceranno la Fiorentina in prestito.

Giani lavora da 15 anni al fianco di Paratici. I due si sono conosciuti alla Juventus, con l’osservatore che già lavorava in bianconero come scout per le giovanili. Promosso fra gli osservatori internazionali per la prima squadra nel 2019, nel 2021 ne è diventato il responsabile. Con Paratici al Tottenham, nella stagione 2023/2024 una parentesi alla Samp. Adesso l’avventura viola. Lo riporta La Nazione.