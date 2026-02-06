6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Giani scelto da Paratici come responsabile scouting, Zebi alla gestione prestiti”

Rassegna Stampa

Nazione: “Giani scelto da Paratici come responsabile scouting, Zebi alla gestione prestiti”

Redazione

6 Febbraio · 09:05

Aggiornamento: 6 Febbraio 2026 · 09:05

TAG:

gianiGorettiParaticiZebi

Condividi:

di

Goretti sarà il "braccio destro" di Paratici

Nella conferenza stampa di presentazione di Paratici si è parlato anche dello staff che lo ha seguito a Firenze nel corso di questa avventura fino al giugno del 2030. Uno staff ridotto a due figure, al quale si aggiunge Roberto Goretti, che per ammissione del ds piacentino sarà il «braccio destro». I professionisti che lo hanno seguito rispondono ai nomi di Lorenzo Giani e Moreno Zebi (entrambi presenti all’interno del Media Center durante la conferenza stampa, insieme a Goretti). Il primo sarà il responsabile del settore scouting e coordinerà decine di osservatori, che si muoveranno di settimana in settimana sui campi di tutta Europa. Il secondo, Zebi, si occuperà della gestione dei prestiti. Confronti, visite, contatti, con tutti i calciatori che hanno lasciato e lasceranno la Fiorentina in prestito.

Giani lavora da 15 anni al fianco di Paratici. I due si sono conosciuti alla Juventus, con l’osservatore che già lavorava in bianconero come scout per le giovanili. Promosso fra gli osservatori internazionali per la prima squadra nel 2019, nel 2021 ne è diventato il responsabile. Con Paratici al Tottenham, nella stagione 2023/2024 una parentesi alla Samp. Adesso l’avventura viola. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio