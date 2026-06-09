Corriere Fiorentino: "Paratici impressionato da Goretti: sta lavorando ad un rinnovo fino al 2029"

Goretti è il braccio destro dell'ex Juve e Tottenham

Roberto Goretti continuerà a lavorare al fianco di Fabio Paratici nelle prossime stagioni. I due si conoscevano già, ma il ds ex Juventus e Tottenham è rimasto particolarmente impressionato dall’attitudine del suo braccio destro in questi primi mesi di collaborazione. Per questo motivo si sta già lavorando a un prolungamento del contratto: Goretti, in scadenza tra un anno, rinnoverà per altre due stagioni, fino al 2029. Lo riporta il Corriere Fiorentino.