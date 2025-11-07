Marinozzi: “Il caos è iniziato con le dimissioni di Palladino. La lontananza di Commisso crea problemi”

Il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del momento di confusione in casa Fiorentina durante una diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole:

“Il caos è iniziato dalle dimissioni di Palladino, anzi ancor prima dalla morte di Joe Barone che ha creato un vuoto societario che è stato risolto con una promozione interna, che è sempre una buona cosa. Ferrari infatti è passato da capo della comunicazione a direttore generale ma con poca esperienza e si è ritrovato a gestire una situazione difficile dopo che Pradè aveva rassegnato le dimissioni.

Tanta confusione e difficoltà di gestione. Adesso la situazione sembra stia migliorando con la scelta di andare su Vanoli con Goretti nuovo direttore sportivo, serviva chiarezza subito. L’altro problema è che il proprietario vive dall’altra parte e ha dei problemi di salute per i quali non può seguire la squadra da vicino e questo ha creato ancora più problemi di comunicazione.

Sono paradossali anche i tempi con cui state prese delle decisioni, era chiaro che la gara contro il Lecce sarebbe stata da dentro o fuori quindi in caso di sconfitta doveva essere già pronto il nuovo allenatore. Invece, ci sono stati anche problemi con la buonuscita di Pioli”.