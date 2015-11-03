Notizie Marinozzi Fiorentina

Marinozzi difende Vanoli: “Braschi? Per me ha fatto bene a non metterlo, avrei fatto la stessa cosa al suo posto”
28 aprile 2026 18:46
Marinozzi: "La Fiorentina ha un peso sulle spalle che non si toglierà mai, lunedì è fondamentale"
13 marzo 2026 11:46
Marinozzi: "Mandragora sottovalutato, è il miglior marcatore Viola. Alla Fiorentina sta mancando Kean"
07 febbraio 2026 15:05
Marinozzi: "Fiorentina? Per me si salverà, ma la porta adesso è grande come una scatola da scarpe"
09 dicembre 2025 13:13
Marinozzi: “Dzeko non può pretendere l’appoggio dei tifosi in un momento come questo, fischiare era giusto"
28 novembre 2025 16:39
Marinozzi osserva: “Alla Fiorentina mancano 7 gol, di cui 4 a Kean, ma non è una questione di qualità”
18 novembre 2025 18:14
Marinozzi: "Vanoli nel post Genoa non è stato elegante, ha criticato in maniera velata Stefano Pioli"
11 novembre 2025 21:27
Marinozzi: "Il caos è iniziato con le dimissioni di Palladino. La lontananza di Commisso crea problemi"
07 novembre 2025 16:39
Marinozzi: “Ci sono stati dei miglioramenti nelle ultime due, ma pesa la mancanza di risultati”
20 ottobre 2025 15:32
Marinozzi: "I difensori lo scorso anno rendevano di più. Non è un problema di moduli ma di gioco"
07 ottobre 2025 12:05
Marinozzi sicuro: “La Fiorentina sarà la squadra ‘flop’ in Serie A quest’anno. Il Milan la sorpresa”
25 settembre 2025 15:40
Marinozzi: "Kean era frenetico nel tiro, adesso ha una freddezza incredibile quando calcia in porta"
14 marzo 2025 16:58
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