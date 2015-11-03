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Notizie Marinozzi Fiorentina

Marinozzi difende Vanoli: “Braschi? Per me ha fatto bene a non metterlo, avrei fatto la stessa cosa al suo posto”

28 aprile 2026 18:46

Marinozzi: "La Fiorentina ha un peso sulle spalle che non si toglierà mai, lunedì è fondamentale"

13 marzo 2026 11:46

Marinozzi: "Mandragora sottovalutato, è il miglior marcatore Viola. Alla Fiorentina sta mancando Kean"

07 febbraio 2026 15:05

Marinozzi: "Fiorentina? Per me si salverà, ma la porta adesso è grande come una scatola da scarpe"

09 dicembre 2025 13:13

Marinozzi: “Dzeko non può pretendere l’appoggio dei tifosi in un momento come questo, fischiare era giusto"

28 novembre 2025 16:39

Marinozzi osserva: “Alla Fiorentina mancano 7 gol, di cui 4 a Kean, ma non è una questione di qualità”

18 novembre 2025 18:14

Marinozzi: "Vanoli nel post Genoa non è stato elegante, ha criticato in maniera velata Stefano Pioli"

11 novembre 2025 21:27

Marinozzi: "Il caos è iniziato con le dimissioni di Palladino. La lontananza di Commisso crea problemi"

07 novembre 2025 16:39

Marinozzi: “Ci sono stati dei miglioramenti nelle ultime due, ma pesa la mancanza di risultati”

20 ottobre 2025 15:32

Marinozzi: "I difensori lo scorso anno rendevano di più. Non è un problema di moduli ma di gioco"

07 ottobre 2025 12:05

Marinozzi sicuro: “La Fiorentina sarà la squadra ‘flop’ in Serie A quest’anno. Il Milan la sorpresa”

25 settembre 2025 15:40

Marinozzi: "Kean era frenetico nel tiro, adesso ha una freddezza incredibile quando calcia in porta"

14 marzo 2025 16:58

Marinozzi: "Ieri la Fiorentina non riusciva nemmeno a fare fallo, atteggiamento completamente sbagliato"

20 dicembre 2024 15:33

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