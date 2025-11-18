Marinozzi osserva: “Alla Fiorentina mancano 7 gol, di cui 4 a Kean, ma non è una questione di qualità”

Il telecronista di DAZN, Andrea Marinozzi, ha analizzato i numeri della Fiorentina in un video sul suo canale YouTube: “Alla Fiorentina mancano quasi sette gol. Nessuno ha segnato meno rispetto alle occasioni avute rispetto a Moise Kean, ha 4 gol in meno in relazione alle occasioni create. La Fiorentina ha vissuto queste giornate con tanta pesantezza, come dimostra la mancanza di precisione: solo il 20% dei tiri totali hanno centrato lo specchio della porta.

È non è una questione di mancanza qualità, perché la Fiorentina ne ha, ma di pressione enorme che Vanoli dovrà alleggerire per risalire la classifica. Se la qualità davanti non manca, dietro la Fiorentina soffre, è prima per tiri subiti in area di rigore, dato che il 72% dei tiri subiti è arrivato nell’area viola.

Nessuna squadra ha creato più expected gol da fermo della Fiorentina, quindi da punizioni o corner. Vanoli dovrà lavorare soprattutto sulla questione mentale, anche se basta un successo per risalire piano piano la classifica”.