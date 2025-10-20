Marinozzi: “Ci sono stati dei miglioramenti nelle ultime due, ma pesa la mancanza di risultati”

Il telecronista ha parlato delle difficoltà della Fiorentina all’indomani della sconfitta contro il Milan di Allegri

Andrea Marinozzi, nuovo telecronista Dazn, ha parlato a Radio Bruno per commentare la Fiorentina: “La partita è stata una delle tante brutte che ci sono state. La Fiorentina è preoccupante, ho visto miglioramenti dal punto di vista della gestione tecnico-tattica già dalla Roma, adesso c’è un’identità che prima non esisteva. C’è ancora un gran lavoro da fare e farlo con questo peso è difficilissimo, e le parole di Pradè lo rendono evidente. Migliorare con questo peso e calendario è ancora più difficile”.

Sulle difficoltà sorprendenti: “Sono molto sorpreso, è una squadra che ha fatto fatica a scegliere gli uomini giusti, specie in difesa, dove i giocatori non sono portati a lasciarsi alle spalle molto campo alle spalle, come Pongracic, ora ci sono miglioramenti, anche in attacco dove, prima, il gioco era molto diretto. Il problema è che mancano i risultati, che possono arrivare anche giocando male, la Fiorentina ha meno gol delle occasioni create, Kean in particolare”.

Sul gioco giusto per la squadra: “Credo che ci sia già un po’ meno di aggressività nelle ultime due partite, migliore comunicazione in mezzo al campo, ma con la palla bisogna ancora fare qualcosa in più, nelle prime giornate c’erano due blocchi distanti tra di loro”.