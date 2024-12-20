Marinozzi: "Ieri la Fiorentina non riusciva nemmeno a fare fallo, atteggiamento completamente sbagliato"

Il noto giornalista e telecronista di SKY Sport è tornato sul pareggio della Fiorentina in terra portoghese

Il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi a Sky Sport è tornato sul pareggio di ieri contro il Vitoria Guimaraes: "La Fiorentina ha giocato male ieri sera, mancava totalmente l'atteggiamento da parte della squadra perché i giocatori non riuscivano nemmeno a fare fallo quando venivano attaccati dagli avversari. La squadra non era sul pezzo come doveva ed infatti ha faticato molto sin dall'inizio del match, c'erano delle distanze enormi tra i reparti e per questo i giocatori portoghesi sembravano volare. Ci sta sbagliare a livello tecnico, ma credo proprio che i viola abbiano sbagliato a livello tattico ed attitudinale, il gol nasce da un errore di Comuzzo che sbaglia l'uscita, magari non era abituato a giocare dalla parte di Ranieri. Ci voleva un altro atteggiamento e bisognava approcciare la gara con più concentrazione."

https://www.labaroviola.com/bucciantini-il-vitoria-e-unottima-squadra-il-pareggio-di-ieri-un-risultato-non-scontato-per-la-fiorentina/281707/