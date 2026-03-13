13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:46

Marinozzi: “La Fiorentina ha un peso sulle spalle che non si toglierà mai, lunedì è fondamentale”

13 Marzo · 11:46

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 11:46

Il noto telecronista e opinionista Andrea Marinozzi ha parlato a Cronache di Spogliatoio della partita tra Cremonese e Fiorentina e del momento dei viola, queste le sue parole:

“La Cremonese non vince da Dicembre, sono 14 partite. La Cremonese è stata una delle migliori squadre sui calci d’angolo a favore e non segnano più e ne hanno prese 4 nelle ultime 2. Contro il Lecce però una grande reazione, dopo le difficoltà iniziali hanno reagito e sono state ad un passo così dal pareggiarla. Ma è una partita tanto importante per la Fiorentina, la Cremonese ha un calendario facile mentre la Fiorentina ha un peso sulle spalle che non si può togliere fino a fine stagione.”

“Per la Fiorentina lunedì è fondamentale, tantissimo. Per me hanno il 50% di chance di salvarsi. Su opta analyst c’è il predictor delle posizione finali e la Fiorentina ha solo il 23% di chance di salvarsi. Mentre il Lecce è la favorita alla retrocessione.

