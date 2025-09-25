Marinozzi sicuro: “La Fiorentina sarà la squadra ‘flop’ in Serie A quest’anno. Il Milan la sorpresa”

Il telecronista Andrea Marinozzi ha sentenziato che la Fiorentina sarà la vera delusione di questa Serie A

Il telecronista Andrea Marinozzi ha espresso il suo parere sulla squadra che farà flop quest’anno in Serie A, rispondendo ad altre domande secche nel corso dell’ultima puntata di Calcio Selvaggio, tirando in ballo anche la Fiorentina: “La squadra flop in Serie A quest’anno sarà la Fiorentina”. Ha anche detto: “La squadra rivelazione sarà il Milan, che vedo molto molto in alto in classifica, mentre vedo il Napoli campione”.