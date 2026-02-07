Marinozzi: “Mandragora sottovalutato, è il miglior marcatore Viola. Alla Fiorentina sta mancando Kean”

Il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha parlato di Fiorentina in un video-analisi sulla lotta salvezza: “La strada intrapresa dalla Fiorentina è quella giusta. Il mercato ha portato cambiamenti preziosi, sono arrivati esterni offensivi, dei facilitatori di gioco che permettono di prendere campo. Lo sta già facendo Solomon, lo farà sicuramente Harrison quando avrà maggior minutaggio. Gudmundsson è la variabile che si accentra e viene a legare il gioco. Dall’altra parte Dodò, straordinario nel creare opportunità per i compagni”.

Sul centrocampo Viola: “Il centrocampo visto col Napoli e prima col Como, con due interni di centrocampo con le stesse caratteristiche, non mi piace. Fabbian e Brescianini sono ottimi incursori ma non hanno grande abilità nella gestione del pallone”.

“Oltre a Fagioli, l’altra presenza necessaria è Mandragora, poi uno tra Fabbian e Brescianini oppure un altro. Mandragora deve giocare, è un calciatore sottovalutato, un centrocampista completo, è fisico, bravo a gestire il pallone in impostazione e poi… fa gol, è il miglior marcatore della Fiorentina con 6 gol e la squadra viola segna molto poco”.

Sull’attacco: “Il peso psicologico e la posizione in classifica sicuramente hanno avuto un ruolo importante per l’andamento difficile sotto porta. Kean ha segnato 7 gol in meno rispetto alle occasioni avute, Piccoli 2: sono mancati i gol degli attaccanti. Kean fin qui è mancato, è evidente, sta mancando in finalizzazione, benché sia secondo dopo Lautaro Martinez per opportunità avute. Il gioco di Vanoli ora prevede tanti cross e di riempire l’area di rigore con l’inserimento di tanti calciatori”.

Conclude: “La Fiorentina ha incassato ben 10 gol da palla inattiva. Altro aspetto su cui lavorare è il tiro da fuori. La Fiorentina deve imparare a stare meglio nella sofferenza, come ha sottolineato lo stesso Vanoli. Le sensazioni sono però positive, è arrivato Paratici che ha speso belle parole, il momento difficile non è alle spalle vista la classifica, ma non è il peggiore della stagione per i viola”.