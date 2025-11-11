11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:41

Marinozzi: "Vanoli nel post Genoa non è stato elegante, ha criticato in maniera velata Stefano Pioli"

Marinozzi: “Vanoli nel post Genoa non è stato elegante, ha criticato in maniera velata Stefano Pioli”

11 Novembre · 21:27

Aggiornamento: 11 Novembre 2025 · 22:02

#Fiorentina #Marinozzi #Pioli #Vanoli

Il punto di vista di Andrea Marinozzi sulla comunicazione adottata dal neo mister della Fiorentina Paolo Vanoli nel post Genoa-Fiorentina

Il giornalista di Dazn, Andrea Marinozzi ha commentato all’interno del suo canale Youtube l’avvicendamento sulla panchina viola tra Stefano Pioli e Paolo Vanoli.

Ecco il punto di vista del telecronista sportivo:
“Per Vanoli situazione difficile. A Firenze fa un salto, andando ad allenare una rosa di buon livello, ma in una situazione tragica. Sarà importante la gestione psicologica. La conferenza stampa post Genoa non mi è piaciuta, perché ha criticato in maniera velata, nemmeno troppo, Pioli. Non è stata elegante, ma furbo per portarsi i tifosi dalla sua. Il suo sarà un lavoro complesso, anche se, visto l’andamento delle ultime in classifica, due vittorie possono già risollevare la Fiorentina.”

