Marinozzi: “Vanoli nel post Genoa non è stato elegante, ha criticato in maniera velata Stefano Pioli”

Il giornalista di Dazn, Andrea Marinozzi ha commentato all’interno del suo canale Youtube l’avvicendamento sulla panchina viola tra Stefano Pioli e Paolo Vanoli.

Ecco il punto di vista del telecronista sportivo:

“Per Vanoli situazione difficile. A Firenze fa un salto, andando ad allenare una rosa di buon livello, ma in una situazione tragica. Sarà importante la gestione psicologica. La conferenza stampa post Genoa non mi è piaciuta, perché ha criticato in maniera velata, nemmeno troppo, Pioli. Non è stata elegante, ma furbo per portarsi i tifosi dalla sua. Il suo sarà un lavoro complesso, anche se, visto l’andamento delle ultime in classifica, due vittorie possono già risollevare la Fiorentina.”