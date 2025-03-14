Marinozzi: "Kean era frenetico nel tiro, adesso ha una freddezza incredibile quando calcia in porta"

Il telecronista di Sky Sport ha detto la sua sulla vittoria gigliata di ieri contro il Panathinaikos al Franchi

Il telecronista di Sky Sport Andrea Marinozzi ha commentato il successo viola contro i greci del Panathinaikos: "Ieri la Fiorentina ha vinto perché ha approcciato bene la partita a livello mentale dato che sei andato subito all'attacco e hai mandato dei segnali chiari al tuo avversario. La squadra è stata aggressiva e ha recuperato tanti palloni nella porzione di campo offensiva e hai concluso tante volte trovando subito i gol che ti servivano per ribaltarla. Mi è piaciuto tanto Gudmundsson che ha recuperato molti palloni e ha condotto le azioni di attacco gigliate con qualità, era dappertutto e ha fatto gol con grande eleganza e tecnica poi Kean è stato incredibile perché il gol è straordinario: riceve palla, supera il marcatore e con freddezza segna. Prima davanti al portiere era frenetico, ora è un killer."