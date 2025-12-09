9 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:21

Marinozzi: "Fiorentina? Per me si salverà, ma la porta adesso è grande come una scatola da scarpe"

Marinozzi: “Fiorentina? Per me si salverà, ma la porta adesso è grande come una scatola da scarpe”

9 Dicembre

"Nelle parti basse della classifica si va abbastanza piano ma i viola stanno andando pianissimo"

Andrea Marinozzi, noto telecronista, ha analizzato il periodo di crisi che sta affrontando la Fiorentina sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole.

Per me la Fiorentina si salverà. Nelle parti basse della classifica si va abbastanza piano ma i viola stanno andando pianissimo. La squadra però ha segnato molto meno di quanto poteva; è la l’attacco che ha un rapporto fra expected goals e reti realizzate peggiore in Serie A. Deve continuare a percorrere questa strada, ma soprattutto alleggerirsi dal punto di vista psicologico, ma è molto difficile”.

Prosegue e conclude:
“Se fa questo passo le cose miglioreranno sicuramente perchè se sei sotto pressione tutto è più difficile, ma se ti liberi mentalmente tutto è più facile. Anche la porta, che al momento è grande come una scatola da scarpe per gli attaccanti viola, torna alle sue dimensioni normali. Per me non è un problema tattico ma mentale”.

