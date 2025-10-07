Marinozzi: "I difensori lo scorso anno rendevano di più. Non è un problema di moduli ma di gioco"

Il noto opinionista e telecronista Andrea Marinozzi ha parlato della situazione della Fiorentina a "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:"Nel 2012 Macia disse che la Fior...

Il noto opinionista e telecronista Andrea Marinozzi ha parlato della situazione della Fiorentina a "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

"Nel 2012 Macia disse che la Fiorentina è come un bicchiere pieno d'acqua, se continui ad aggiungere acqua esce di fuori e resti allo stesso punto. Oggi siamo di nuovo così. Ma è cambiata la geografia calcistica in Italia, i tifosi vogliono qualcosa di più: "Se l'Atalanta fa la Champions perché non possiamo farlo anche noi?" Inizi l'anno provando ad alzare il livello prendendo Pioli e spendendo molti soldi e avvicinarti alla Zona Europa, se poi ti vedi all'ultimo posto vai in difficoltà. In campo la Fiorentina ha tanti problemi. I difensori saranno anche di basso livello ma l'anno scorso rendevano di più perché avevano compiti adatti alle loro caratteristiche. Se chiedi a Pongracic di seguire a tutto campo Holjund non la prende mai. Se a Ranieri lo fai difendere con il campo alle spalle va in difficoltà.

A me sta squadra sembra l'ultimo Milan di Pioli: troppo verticale, molto lunga, soffre nelle transizioni e non riesce a valorizzare i singoli. Gudmundsson ci sta mettendo del suo ma se lo usi come invasore perde tantissimo, lui deve cucire il gioco. Sicuramente è presto e bisogna dare del tempo a Pioli, la squadra è cambiata molto dal centrocampo in su. Ma serve un piano B perchè non è questione di moduli ma i principi sono distanti dalle caratteristiche del gruppo squadra."