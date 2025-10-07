Trevisani: "Pradè ha delle colpe ma non è il demonio, le partite della Fiorentina sono state inguardabili"

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina nel corso dell'ultima puntata di "Fontana di Trevi" a Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:"...

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina nel corso dell'ultima puntata di "Fontana di Trevi" a Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

"Pioli ci sta capendo poco, è palesissimo. Non sfrutta le caratteristiche dei giocatori. Io Farei 3-5-2 con Fazzini mezzala e davanti Kean e uno tra Piccoli e Dzeko. Gudmundsson non sta facendo niente, ha fatto male sia quest'anno che lo scorso anno quindi il problema è lui. La squadra è costruita male, manca un difensore veloce e la cosa più grave da dare a Pradè è che manca un giocatore alla Konè a centrocampo, ci sono solo giocatori di palleggio ma manca uno che recupera palloni. Ma non c'è una squadra fatta bene in Serie A, non è che Pradè sia il demonio.

Non credo che Pradè abbia fatto una squadra da 3 punti in 6 partite, quindi le colpe le cercherei altrove. Ha fatto degli errori e delle scommesse andate male. Ma le scommesse le ha sempre fatte, l'anno scorso hai scommesso su un portiere disoccupato e le cose sono andate bene. Hai scommesso su un attaccante da 0 goal e le cose sono andate bene. Hai preso Dodò e Gosens. Non è stato fatto tutto male. Si fa il calderone di tutto non va bene ma non è così. Ha avuto l'intuizione di prendere Italiano dallo Spezia e Palladino dal Monza.

Pioli si può criticare ferocemente ma non dalla giornata 3, dalla giornata 14 se le cose continueranno così. Mi aspetto qualcosa di più dai calciatori. La Fiorentina ha degli errori di costruzione ma ha fatto anche cose buone, l'allenatore sta facendo male ma gli vogliamo dare tempo o buttare 18 milioni come ha fatto la Roma lo scorso anno? Per poi chiamare Antognoni, che sarebbe il Ranieri di Firenze, da lontano a salvare la baracca. Queste 6 partite comunque sono inguardabili, ha giocato un calcio terrificante, senza idee grinta e fame. Partite bruttissime. E se fossi tifoso della Fiorentina sarei incazz*ato anche io. Ma non avrei mai voluto sentire niente a Palladino, Italiano e Pradè negli ultimi 4 anni che sono stati buoni. Se passi dal fare il biscotto per salvarti a fare 3 finali in 12 mesi devi festeggiare. Poi hai perso Cataldi e Biraghi e preso Piccoli e Dzeko, sarai più forte dello scorso anno?"