Marinozzi: “Dzeko non può pretendere l’appoggio dei tifosi in un momento come questo, fischiare era giusto”

News

28 Novembre · 16:39

Andrea Marinozzi analizza la reazione di Dzeko ai fischi del Franchi dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference

Andrea Marinozzi commenta le parole di Edin Dzeko, nel podcast di “Cronache di Spogliatoio”, dopo la sconfitta della Fiorentina contro l‘AEK Atene.

Le sue parole: “Non approvo la parte in cui Dzeko parla dei tifosi. La situazione è troppo difficile, è complicato chiedere l’appoggio dei tifosi; come lo è non fischiarli dopo una prestazione come quella di ieri sera. Devono ricordarsi che hanno 6 punti in classifica in campionato e che hanno perso in Conference League. Magari l’appoggio dei tifosi arriverà in settimana, ma ieri era davvero difficile non criticare i giocatori in campo, che da mesi non stanno rendendo come dovrebbero”.

