Marinozzi difende Vanoli: “Braschi? Per me ha fatto bene a non metterlo, avrei fatto la stessa cosa al suo posto”
“Se avesse avuto un contratto di cinque anni sono convinto che l’avrebbe fatto entrare”
Marinozzi ha parlato sul proprio canale YouTube di varie vicende soffermandosi anche sul fatto accaduto tra Vanoli-Braschi: “La Fiorentina Primavera è prima in campionato, il capocannoniere è Braschi, che domenica era aggregato alla prima squadra viste le assenza di Kean e Piccoli. Vanoli ha scelto Gudmundsson come punta, ha fatto scaldare Braschi tutta la partita ma non è entrato. Che colpe ha Vanoli? Per me nessuna. Mettiamoci nei panni di Vanoli. Lui oggi non ha la certezza di rimanere alla Fiorentina, non ha un contratto lungo. E così sta lavorando per se stesso, per migliorare il suo curriculum. Non sa quello che farà domani. Non è un discorso egoistico, è normale. Lo avrei fatto anche io, anche voi. Ora migliora la classifica, poi andrà da Paratici e farà vedere i risultati. Lui non ha come obiettivo far crescere Braschi”.