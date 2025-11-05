Accordo Fiorentina-Vanoli ma Goretti cerca di convincerli su Palladino: il tecnico chiede carta bianca

Sembra essere tutto pronto per l’ufficialità di Paolo Vanoli come nuovo allenatore della Fiorentina e successore di Stefano Pioli. Gli accordi infatti tra il club e l’ex allenatore del Torino sono stati trovati nel pomeriggio di oggi e Paolo Vanoli è il favorito per sedersi sulla panchina viola e provare a salvare la Fiorentina, attualmente ultima in classifica.

Nella giornata di oggi, è stato anche ufficializzato Roberto Goretti come nuovo Ds della Fiorentina.

Arrivano novità importanti però sul futuro della panchina viola.

Proprio Goretti però ha messo in standby l’operazione Vanoli perché vorrebbe riportare a Firenze, Raffaele Palladino che resta il candidato favorito dallo spogliatoio viola.

Goretti starebbe attuando un opera di convincimento all’interno del club per riprendere Palladino dopo le dimissioni del tecnico campano dello scorso giugno.

Per tornare a sedersi sulla panchina viola, Palladino ha chiesto di avere un rapporto diretto con il Presidente Commisso, una riorganizzazione della struttura societaria con delle modifiche e un contratto di 3 anni per poter riabbracciare la causa viola.