Gazzetta.it riporta: “Goretti piace alla Juventus per ricoprire la carica di direttore tecnico dei bianconeri”

Secondo quanto riporta Gazzetta.it sia Daniele Pradè che Roberto Goretti sarebbero in uscita dalla Fiorentina. Il portale online della rosea scrive che l’ex Perugia sarebbe il candidato numero uno per il ruolo di direttore tecnico alla Juventus: uno dei pochi – si legge – ad aver svolto la mansione in Italia negli ultimi anni, con risultati impeccabili. Oltre al dirigente viola, la dirigenza bianconera starebbe pensando anche all’ex direttore sportivo della Roma Ghisolfi che è stato appena allontanato dalla Capitale. Ghisolfi potrebbe volare a Torino per affiancare il connazionale Damien Comolli, direttore generale della Juventus, in ambito di mercato. Quindi, per ricapitolare a Torino vanno monitorati i nomi di Ghisolfi come nuovo direttore sportivo e di Goretti come direttore tecnico per dar manforte a Chiellini e a Comolli.