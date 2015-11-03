Notizie Ghisolfi Fiorentina

Gazzetta.it riporta: "Goretti piace alla Juventus per ricoprire la carica di direttore tecnico dei bianconeri"
17 giugno 2025 14:42
Ds Roma: “Malore Bove? Terribile per tutti, non entro nei dettagli medici. L’importante è che stia bene”
02 dicembre 2024 23:15
Ghisolfi denuncia un torto arbitrale in Fiorentina-Roma: "7 torti, c'è anche il rigore dato su Bove"
01 dicembre 2024 13:18
Juric non arriva neanche alla conferenza stampa, la Roma lo ha esonerato. Parlerà il ds Ghisolfi
10 novembre 2024 18:01
Burdisso lascia la Fiorentina per la Roma? No, Di Marzio rivela: "Ghisolfi in pole come direttore sportivo"
06 maggio 2024 19:42
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